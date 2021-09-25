الإمارات أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء

دبي - محمود عبدالرازق - وتعد الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا المؤتمر السنوي، بينما أصبحت إمارة دبي هي أول مدن المنطقة التي تنظمه على مدى تاريخه الممتد لسبعة عقود، بحسب صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية.

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ويسعى المؤتمر الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء تحت شعار "إلهام وابتكار، واكتشافات في خدمة البشرية" إلى المساهمة في تقدم البشرية والعلم من خلال تعزيز التعاون بين الدول في مجال الفضاء.

كما يمثل المؤتمر الدولي للفضاء من أبرز الفعاليات المعنية بقطاع الفضاء في العالم، والذي يجمع مسؤولي وكالات ومؤسسات الفضاء العالمية من أعلى المستويات تحت سقف واحد.

من ناحيته، أعرب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، عن "تحمسه مع قرب إطلاق النسخة الأولى التي يستضيفها العالم العربي من المؤتمر الدولي للفضاء، لاستضافة ألمع العقول العالمية في القطاع في الإمارات من أجل التعلم وتبادل الخبرات ورسم ملامح تطور قطاع الفضاء مستقبلا".

وقالت رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، البروفيسور ياسكال إهرنفريند، إن المؤتمر الدولي للفضاء يعد فرصة فريدة للساهمة في الاختراقات التي تحدث ثورة في مستقبل اكتشاف الفضاء.

وتابعت أنها مقتنعة أن النسخة الـ72 من المؤتمر المقامة في الإمارات ولأول مرة ستكون ذات أهمية ملحوظة لقطاع الفضاء، بفضل العمل المتفاني لجميع الأطراف المعنية.

وتعقد النسخة الـ72 للمؤتمر الدولي للفضاء بالإمارات العربية المتحدة في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر المقبل.