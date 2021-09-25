مقتدى الصدر يعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر في بيان على حسابه بتويتر: إن العراق عصي على التطبيع، مطالبا أربيل بمنع الاجتماعات التي وصفها بـ"الإرهابية الصهيونية".

فيما دعا الحكومة إلى تجريم واعتقال كل الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل التي رفعت شعار التطبيع مع إسرائيل.

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وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت اليوم السبت، عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن اجتماع أربيل لا يمثل العراقيين بتاتا.

وكشفت أمس القناة "12" الإسرائيلية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 300 زعيم بارز من القبائل العراقية دعوا لأول مرة علانية إلى التطبيع مع إسرائيل في مؤتمر عقد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أنه تم تأمين المؤتمر من قبل قوات الأمن الكردية.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، "طالب القادة، بمن فيهم زعيم أكبر اتحاد عشائري في الشرق الأوسط - عشائر شمر - وجنرالات سابقين في الجيش العراقي، بانضمام العراق إلى"اتفاقيات أبراهام" الموقعة من دولتي الإمارات والبحرين قبل عام".

يذكر أن إسرائيل والعراق لا يرتبطان بعلاقات دبلوماسية رسمية.

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