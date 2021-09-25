شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» : 4 فروض للصلاة يؤذن لها في نفس التوقيت بمكة والمدينة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات”، أن هناك 4 فروض للصلاة سيؤذن لها في نفس التوقيت بمكة والمدينة.

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة و المدينة في وقت واحد تقريباً ±1، مبيناَ أن التشابه في المغرب والعشاء يستمر لعدة أيام.

وأشار إلى أن فصل الخريف يمثل الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف و الشتاء، مضيفا أن بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ تبدأ بعبور شمال المملكة”.