شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» : 4 فروض للصلاة يؤذن لها في نفس التوقيت بمكة والمدينة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات”، أن هناك 4 فروض للصلاة سيؤذن لها في نفس التوقيت بمكة والمدينة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أن اليوم وغداً يؤذن الفجر والظهر والمغرب والعشاء في مكة و المدينة في وقت واحد تقريباً ±1، مبيناَ أن التشابه في المغرب والعشاء يستمر لعدة أيام.
وأشار إلى أن فصل الخريف يمثل الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف و الشتاء، مضيفا أن بواكير المنخفضات الجوية المسببة لحالات عدم الاستقرار الجوي، والحاملة (أحياناً) الأمطار ـ بإذن الله ـ تبدأ بعبور شمال المملكة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «المسند» : 4 فروض للصلاة يؤذن لها في نفس التوقيت بمكة والمدينة في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.