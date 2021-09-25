القبض على مقيم سرق مقتنيات 19 منزلاً ومركبة في مكة المكرمة

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي للشرطة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، ارتكب (19) حادثة جنائية تمثلت في سرقة منازل شعبية ومقتنيات مركبات، ونشل العمالة باستخدام دراجة نارية بمحافظة جدة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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