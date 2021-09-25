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ميقاتي يؤكد حاجة لبنان لدعم بريطانيا

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان رئاسة الوزراء، اليوم السبت، أن ميقاتي التقى بكلفرلي في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن بحضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة، رامي مرتضى.

وأوضح البيان أن المقابلة جاءت بهدف "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتوضيح حاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة".

كما أكد بيان رئاسة الوزراء اللبنانية على "دور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة".

وكان الرئيس عون وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس العام الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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