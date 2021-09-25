شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون تجاه المملكة. وندد تحالف دعم الشرعية، باستمرار التصعيد الحوثي العدائي بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وشدد التحالف على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي.

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