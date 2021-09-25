الإمارات تعلن تشكيلا وزاريا جديدا للحكومة الاتحادية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ابن راشد في تغريدات على تويتر، إنه بعد التشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد، تم اعتماد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات.

وأعلن عن تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.

وشملت التغييرات تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل.. وتعيين الدكتور عبد الرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وأظهرت قائمة التعديلات احتفاظ وزير الطاقة سهيل المزروعي بمنصبه.