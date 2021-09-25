شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسي الليبي" يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة لنجاح العملية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية للوصول بالبلاد إلى إجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأعرب المنفي عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون.

من جانبه، رحب جوتيريش بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي بين جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري، والعمل على خروج المرتزقة لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.