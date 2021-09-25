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طبيبة تكشف مفاجأة: جسم مريض بالسرطان يبث رائحة مميزة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت إيرينا سكوروغودايفا أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، في مقابلة تلفزيونية، إن جسم الإنسان المصاب بالأورام يبدأ في إصدار روائح معينة.

 

وذكرت المختصة، أن الشخص المصاب بهذا المرض الخطير، يعاني من التعرق المفرط ويترافق ذلك برائحة تشبه رائحة اللحم الفاسد.

 

وأوضحت الأخصائية، أن جسم الإنسان المريض، يقوم خلال مكافحة الورم، بفرز عامل نخر الورم ألفا (TNFα) ويسمى أيضا كاككتين (بالإنجليزية: cachectin)‏ أو كاككسين (بالإنكليزية: cachexin)‏ هو بروتين إشارة خلوية (سيتوكين) يشارك في عملية الالتهاب في جسم الإنسان.

 

وبالنسبة لأمراض الأورام، تبقى الزيادة في درجة الحرارة سمة مميزة، ويمكن أن تستمر هذه الحالة لفترة طويلة. ولذلك غالبا ما نشم رائحة الأمونيا لدى الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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