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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات «كوفيد19» بالامارات تنخفض لأدنى مستوياتها منذ أغسطس 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
واصلت إصابات «كورونا» انخفاضها في الامارات، لتسجل أمس 303 حالات فقط، وهو أدنى مستوى في الإصابات منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ 24 أغسطس من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج جهود الإمارات المتواصلة للحد من تداعيات الجائحة، ونجاح الحملة الوطنية للقاح، مع وصول عدد اللقاحات الممنوحة في الدولة إلى 19.775.346 جرعة حتى أمس، وتزامن ذلك مع ارتفاع نسب الشفاء، وارتفاع معدلات التطعيم.
وتبشر هذه النتائج باقتراب تحقيق التحصين التام للمجتمع من الجائحة، وخاصة مع الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية والوعي بأهمية أخذ اللقاحات، وكفاءة المنظومة الصحية، وجدارة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.