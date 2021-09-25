قتيلة و9 مفقودين في حادثين بحريين بالفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال خفر السواحل الفلبيني، إن أحد أفراد طاقم سفينة ركاب غرق وفقد 9 صيادين في حادثين بحريين منفصلين في الفلبين.



وكانت عضو طاقم السفينة "ام في ليت فيري 3" محاصرة داخل السفينة عندما مالت وغرقت مساء الجمعة أثناء رسوها في ميناء "أورموك سيتي" في إقليم لايتي، على بعد 572 كيلومترا جنوب شرق العاصمة مانيلا.

وقال خفر السواحل إن المياه بدأت تدخل السفينة، ما أدى إلى ميلها على جانبها الأيمن، وبعد ساعات كانت المياه قد غمرتها.

ولم يكن على متن السفينة سوى أفراد طاقمها عندما وقع الحادث، وتم إنقاذ 15 منهم.

وأضاف خفر السواحل إن حالة الوفاة الوحيدة كانت لامرأة (33 عاما) عضو في طاقم السفينة وتم العثور على جثتها أسفل شحنة داخل السفينة.

وفي حادث آخر، فقد 9 صيادين بعدما غرق قاربهم في المياه قبالة سواحل إقليم الويلو يوم الجمعة وفقا لخفر السواحل.