هل تهتم قطر بحقوق المرأة لتضغط على طالبان؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف وزير الخارجية القطري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من غير المقبول لدولة قطر أن ترى أي سوء معاملة للنساء في أفغانستان.

© REUTERS / Jonathan Ernst

وأشار إلى أن بلاده تدافع عن حقوق المرأة وتحث على حسن معاملة النساء، مشيرا إلى أن قطر ترسم القدوة كبلد مسلم وبنظام إسلامي.

ولفت إلى أن أعداد النساء في القوى العاملة وفي العديد من المجالات في قطر أكثر من الرجال.

وأكد أن قطر مثال لبلد إسلامي يمكن أن يتقدم بمشاركة نشطة للمرأة ولا يوجد في ديننا ما يمنعهن من الذهاب إلى المدرسة أو السماح لهن بالبقاء في المنزل فقط وهو أمر غير مقبول إطلاقا بالنسبة لدولة قطر.

يذكر أنه في بداية الشهر الجاري، خرجت مظاهرات النساء تطالب حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، بعدم التعرض لحقوقهن في العمل والتعليم.

واحتشدت النساء في محاولة للاعتراض على سياسة طالبان الجديدة ونظرتها للمرأة، معبرات عن قلقهن من ذلك.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، ضمت الحشود المتظاهرة مجموعات من النساء الناشطات والعاملات في مجال حقوق المرأة، اللواتي طالبن الحركة بالحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها في أفغانستان خلال العشرين سنة الماضية.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار قطر عبر سبوتنيك.