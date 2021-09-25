شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين من رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 فلسطينيين من محافظة (رام الله).

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد عمر البرغوثي (20 عاما) من بلدة كوبر، محمد الشني من مخيم الجلزون، وموسى شريتح (29 عاما) من المزرعة الغربية، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عشرات من الشباب الفلسطينيين يقذفون عربات جيش الاحتلال بوابل من الحجارة والقنابل الحارقة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بير زيت، وهي من ضواحي محافظة رام الله والبيرة.