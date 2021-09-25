شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : البنك الدولي يقترح رفع تعرفة الكهرباء في لبنان بشكل قياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، عن نوايا لزيادة سعر وتعرفة الكهرباء بشكل قياسي على المواطنين في البلاد، وجاء هذا الاقتراح من قائمة الاقتراحات المطلوبة والمشروطة لمساعدة لبنان من قبل البنك الدولي.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن ​البنك الدولي​ اقترح زيادة تعرفة الكهرباء من 135 ليرة إلى 2000 ليرة من ضمن خطة لخفض الاعتماد على المولّدات، التي يُتوقع أن يصل سعر الكيلو واط لديها إلى ستة آلاف ليرة. والوصول إلى توفير 100 مليون دولار شهرياً.

وأدان رئيس لبنان العماد ميشال عون، فى كلمته أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أى محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، مؤكدا تمسك لبنان بحقه فى الثروة النفطية والغازية فى جوفها، وفق بيان صحفى.

وأضاف عون: "يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية، ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة، ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه."

ومن جهة أخرى، تطرق الرئيس إلى موضوع النازحين السوريين والأعباء التي يلقيها على لبنان، وكرر النداء للمجتمع الدولي للمساعدة "ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم. ولبنان، يؤكد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين."