شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تلقيح أكثر من 21 مليون شخص بجرعة كورونا الأولى و18 مليونا بالثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة، الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بلغ 21 مليونا و873 ألفا و313 شخصا حتى اليوم، بعد تلقي 133 ألفا و966 شخصا الجرعة الأولى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 172 ألفا و75 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 18 مليونا و300 ألف و124 شخصا.

يشار إلى أن المغرب قد تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 1620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 927 ألفا و127 حالة. وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 19 ألفا و129 من الفحوصات، بلغ 8 ملايين و680 ألفا و698 تحليلا، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس من العام الماضي. وأضاف البيان أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و102 إصابة، كما تم تسجيل 2162 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 895 ألفا و434 حالة.