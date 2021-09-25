عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنتاج سكوتر كهربائي هو الأذكى في العالم

السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365

صممت شركة Unagi العالمية لصناعة الدرجات بمختلف أنواعها، سكوترًا كهربائيًا جديدًا من طراز Unagi Model Eleven 32، وصفته بأنه ”السكوتر الكهربائي الأكثر ذكاءً في العالم“.



وضمنت الشركة المصنعة في السكوتر بعض الوظائف المثيرة والمهمة، بحيث يصبح الأكثر أمانًا وتركيزًا على سلامة المستخدمين، ومن ثم مساعدتهم على تجنب وقوع حوادث لهم، بحسب موقع giga.de الألماني المختص في التكنولوجيا الرقمية.

والتصميم الجديد من تمويل منصة Indiegogo الشهيرة، وهي منصة دعم وتمويل جماعي موجهة إلى الشباب من رواد الأعمال.

وكعادة منتجات شركة Unagi، يتم تصميم كل طراز جديد من السكوتر، بحيث يكون مزيجًا من التصميم المبتكر، والقوة والصلابة، والقدرة على التحمل.

ولطالما اشتهرت أعمالها المميزة بأنها تصنع وفق تصاميم شديدة الحرفية، وعبر تفاصيل وتشطيبات أقرب للسيارات الفاخرة.

ورغم السرعات المتصاعدة لطرز شركة Unagi من السكوتر، إلا أن جميعها تجمعها ميزة أنها أقل إرهاقًا وترهيبًا من الدراجات البخارية، ودومًا ما تحظى بإطراء وإعجاب المستخدمين.

ويتضمن السكوتر الجديد، جهاز استشعار ADAS شديد الحساسية. حيث يمتلك القدرة على التمييز بين المشاة، والسيارات، وإشارات المرور.

ووفقًا للشركة المصنعة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البيئة المحيطة، وإصدار إشارات تحذيرية للسائق بكل الصوتيات والمرئيات المحيطة.

وكميزة إضافية، تم تطوير تقنيات التنقل والحركة عبر خرائط Google، والتي أصبحت أسهل من خلال مكبر الصوت المدمج.

كما يمكن أيضًا عرض معلومات مثل: مستوى البطارية، والسرعة، والكيلومترات التي تم قطعها حتى الآن على شاشة اللمس الخاصة بالسكوتر.

بينما زادت السرعات في Unagi Model Eleven لتصل إلى 32 كم/ ساعة، وهي ميزة تفوق حتى القوانين في العديد من الدول الغربية، والتي لا تسمح بسرعة للسكوتر تتجاوز 20 كم/ ساعة.

ويزن Unagi Model Eleven نحو 14.5 كجم فقط، وهذا بسبب استخدام مادة الكربون المركبة في التصنيع. ويبلغ مدى البطارية 25 كيلومترًا، ومدة الشحن 3 ساعات. كما سيتم أيضًا تقديم بطاريات بديلة.

ويتوافر السكوتر الجديد عبر منصات البيع بتكلفة تتراوح ما بين 1،312 و 1440 يورو، وهي أسعار تبدو منطقية مقارنة بميزاته وإمكانياته الفنية والتقنية المتعددة.