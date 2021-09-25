عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2.. مزود بجزيئات الماس

السبت 25 سبتمبر 2021

الخليج 365

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الذكي الأحدث Realme GT Neo2، الذي يضم عددا من المزايا الجديدة لعشاق الألعاب.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+.

وتدعم الشاشة معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، إلى جانب العديد من الميزات الموجودة في شاشات سامسونج.

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

يقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo2، كاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية أعلى الزاوية اليسرى من الهاتف بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي GT Neo2، بواسطة معالج كوالكوم من نوع سنابدراجون 870 Snapdragon 870، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وزودت ريلمي هاتفها الجديد GT Neo2، بغرفة تبريد مبتكرة بجزيئات الماس الفعلية حجمها 40-50 ميكرومتر، محاطة بورقة جرافين من الدرجة الفضائية وغرفة تبريد بخار ضخمة تبلغ مساحتها 4.129 ملميتر مربعا، والتي من المتوقع أن تخفض درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 18 درجة مئوية، وأداء الهاتف العام أفضل بنسبة تصل إلى 20%.

ويحتوي هاتف ريلمي GT Neo2، على واجهة المستخدم Realme UI 2.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، كما يوفر GT Mode 2.0 وهو وضع برمجي عالي الأداء يعزز الأجهزة لتوفير تجربة اللعب المطلقة.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo2، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الجهاز من 0 إلى 100% في غصون 36 دقيقة.

سعر هاتف ريلمي GT Neo2

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo2 بثلاثة ألوان هي الأزرق المتدرج والأسود والأخضر النعناعي، ويباع مقابل سعر يبدأ من 370 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 5 آلاف و800 جنيه مصري).