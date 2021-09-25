شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق شاحنة سمح بصعود أشخاص عليها أثناء سيرها في حائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على سائق شاحنة لسماحه بصعود عدد من الأشخاص عليها.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، أنه بالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عدد من الأشخاص بالصعود على شاحنة أثناء سيرها في أحد طرق المنطقة، فقد تم إنزال الأشخاص حفاظاً على سلامتهم.
وأشار إلى أنه قد جرى القبض على سائق الشاحنة وتطبيق العقوبات النظامية بحقه.َ
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