الكويت تكشف عدد الوافدين الذين فقدوا وظائفهم خلال 12 شهرا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تقرير سوق العمل الكويتي فقد 199 ألف وافد وظائفهم في 15 نشاطا خلال الفترة من مارس/آذار 2020 إلى الفترة المقابلة من العام الجاري، على ما أفادت صحيفة القبس المحلية.

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وكان قطاع الأنشطة العقارية هو الأكثر تضررا في هذا الصدد إذ فقد 53 ألف عامل أجنبي خلال الفترة المذكورة.

وفقدت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات نحو 37 ألف عامل، بينما حل مجال التشييد ثالثا بـ 30 ألف عامل فقدوا وظائفهم، والصناعات التحويلية بـ 27 ألفا و النقل والتخزين 12 ألفا.

فيما فقد 10.5 ألف عامل وظائفهم في مجال الزراعة والصيد، و8.5 آلاف في نشاط خدمات الإقامة والمطاعم، و8 آلاف في الصرف الصحي والمياه، و5 في مجال التعدين والمحاجر، بينما خسر ألفي وافد وظائفهم في مجال التعليم.

وخلال العام الأول من جائحة فيروس كورونا والتي شهدت استمرار إغلاق سوق العمل وتحديد استقدام العمالة الأجنبية، لم يشهد أي مجال زيادة في أعداد العمالة الوافدة، باستثناء قطاع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والذي شهد زيادة طفيفة تقدر بـ 369 عاملا.