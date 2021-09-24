شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يروي تفاصيل تدخله لمنع تهريب شخص من دورية أمنية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن مواطن من إحباط محاولة تهريب شخص من دورية أمنية، بعد القبض عليه خلال احتفالات اليوم الوطني 91 للمملكة.
وروى المواطن عبدالله فهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” تفاصيل المقطع المتداول على تويتر لإحباطه هروب شخص من الدورية قائلاً :”كانت ردة فعلي لا شعورية، لا أعرف لماذا أحسست أن الموضوع خطأ كبير إذا نجح هذا الشخص في الهروب من الدورية.”
وأضاف : “رجل الأمن كان يحاول تحريك سير السيارات خلفه، وعندما سمع إغلاق الباب الخلفي للدورية قال لي ماذا يحدث؟”.
وأشار إلى أن الشخص الذي حاول تهريب آخر من الدورية هرب على الفور، فيما استوعب رجل الأمن الموضوع وتركه.
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