السيسي يتفقد أعمال توسعة مشاريع تخفف من التكدس المروري... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع السيسي أعمال توسعة القوس الشرقي للطريق الدائري، والمحاور الفرعية الموصولة به، كذلك المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي، والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورا بمناطق محور الفريق العصار وصولا الى محور شبرا/ بنها الحر.

وحرص الرئيس المصري خلال زيارته اليوم على توجيه الشكر للعاملين في مشروع محور الأسمرات، قائلا: "أنا أشكركم فعلا، من كان يصدق أننا نشق الجبل بهذه الطريقة لكي نبني محور مثل هذا".

وتابع: "نحن نتحدث في مئات الأعمال الصناعية والكباري والمحاور، وهذا أمر بصراحة نوجه عليه كل التقدير والاحترام للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وهيئة التعمير، ولكم كل التقدير والاحترام على ما بذلتموه".

كما شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم الجمعة على أهمية تأمين تلك الطرق والمحاور بشكل جيد.

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