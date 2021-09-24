شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 مواطنين ظهروا في مشاجرة بمكان عام بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الباحة، من ضبط 7 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء مشاجرة في أحد الأماكن العامة.

و ‏صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر من خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

وأوضحت أنهم (7) مواطنين في العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.