شكرا لقرائتكم خبر عن طلب سماع القرآن.. شاب يردد في أنفاسه الأخيرة: «إن الله حق ووعده حق» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة شاب مصري ألهمه الله الثبات في لحظات الاحتضار.

وفي تفاصيل القصة بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن المصرية، فقد روت سيدة حضرت اللحظات الأخيرة في عمر الشاب المهندس محمد أيمن عبد الله، من مدينة دمياط الجديدة بمصر قائلة : «لم أشاهد حسن خاتمة في حياتي بهذا الوضوح، مهندس اسمه محمد أيمن، من دمياط الجديدة، هو شاب عمره 25 سنة، ظل ينطق التشهد ويرفع أصبعه ويقول إن للموت لسكرات، إن الله حق والجنة حق والنار حق ووعد الله حق».

وأضافت السيدة: «قال لي أريد سماع القرآن الكريم، فقمت بفتح هاتفي على القرآن، فهدأ بعدما كان يصرخ من الألم ويقول (الحمد لله ربنا كبير)».