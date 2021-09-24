"سبوتنيك" تنفرد بموعد إعلان أسماء الحكومة المغربية... وعبد اللطيف وهبي يكشف أهم الملفات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" إن المشاورات بشأن اختيار الوزراء ما زالت مستمرة حتى الآن، وإن الحكومة الجديدة ستعمل على النهوض بثلاثة مسارات "اقتصادي، سياسي، اجتماعي".

وأوضح وهبي أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة قبل الثامن من الشهر المقبل أكتوبر/تشرين الأول.

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وتابع: "بعد خروج الإسلاميين لابد من النقاش مع المواطنين بفكر حداثي يناهض الفكر المحافظ، وكذلك فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خاصة أن هناك انتظارات كبيرة لهذا الجانب، كما أن الجانب الاجتماعي يحتل أولوية في ظل القرارت التي يجب تنزيلها".

وفيما يتعلق بالتحالف الثلاثي الذي يشكل الحكومة، يرى وهبي أن التقارب في التفكير والانسجام في الاختيارات السياسية وقوة الحضور تساعد الحكومة المقبل في تحقيق الأهداف المنشودة.

وتابع: "اتفقنا على البرنامج الحكومي، وتنزيل النموذج التنموي، وكذلك حول القضايا المرحلية، وخطة عمل، وميثاق الأغلبية".

وقبل أيام أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، عن تشكيلة ائتلافه الحكومي، المكون من حزبه إضافة إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وقال أخنوش في كلمة بعد الإعلان عن الائتلاف الحكومي: "نحرص على التسريع بتشكيل أغلبية متناسقة وفعالة، في أفق عرض التشكيلة الحكومية على الملك".

واعتبر رئيس الحكومة المكلف أن "التوجه الذي حكم هذا التحالف هو الذي عبر عنه المواطنون في صناديق الاقتراع، في الانتخابات الأخيرة".

وفي العاشر من شهر سبتمبر/أيلول الجاري عين عاهل المغرب الملك محمد السادس أخنوش رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها.

جاء ذلك بعدما اكتسح حزب أخنوش الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها البلاد في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري بحصوله على 102 مقعدا من أصل 395 هم أعضاء البرلمان، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 86 مقعدا ثم الاستقلال بـ 81 مقعدا.

وأنهت هذه النتائج حكم حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي والذي حصل على 12 مقعدا فقط ليحل في المركز الثامن.