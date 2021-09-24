شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أحدث ظهور لرئيس «أرامكو» السابق «علي النعيمي» بعد تعافيه من وعكة صحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لأحدث ظهور لرئيس “أرامكو” ووزير البترول السابق “علي النعيمي”، وذلك عقب تماثله للشفاء من وعكة صحية ألمَّت به.

وأوضح الفيديو “النعيمي”، وهو يسير ببطء شديد بإحدى المستشفيات، وبجانبه ممرض يساعده على المشي، ثم يجلس على كرسي في قاعة المستشفى.

وتفاعل المغردون مع الفيديو، داعين له بالشفاء العاجل، والتعافي من هذه الوعكة الصحية.

يذكر أن آخر ظهور للنعيمي، كان في شهر يناير الماضي، حيث تم تداول مقطع فيديو له وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.