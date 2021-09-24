شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه «أبها» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه أبها. وأكد التحالف بحسب “الإخبارية” أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات تُعد جرائم حرب. وأضاف أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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