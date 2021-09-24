إيران تبرم اتفاقا عاجلا مع العراق وتحذر "القواعد الأمريكية والصهيونية" في إقليم كردستان

دبي - محمود عبدالرازق - ووجه خطيب تحذيرا "للقواعد الأمريكية والصهيونية في إقليم كردستان"، على حد وصفه، مؤكدا أن أي عمل لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران سيواجَه "برد قوي وهجومي من قبل القوات الإيرانية الباسلة" بحسب وكالة فارس.

© AFP 2021 / Fars News

وكان الجيش العراقي وصف تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني محمد باقري بشأن وجود تهديدات ضد طهران من الأراضي العراقية، بغير المبررة مؤكدا رفضه استخدام أراضيه للعدوان على أي من دول الجوار.

وقالت رئاسة أركان الجيش العراقي في بيان لها، يوم الثلاثاء، "نعرب عن استغرابنا للتصريحات غير المبررة التي نسبت أخيرا إلى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤكد رئاسة أركان الجيش العراقي أن العراق يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار".

وفي التاسع من الشهر الجاري، كشفت وسائل إعلام عراقية أن "الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان العراق".

وذكرت "شبكة رووداو" أن "الحرس الثوري قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل"، مؤكدة أن "القصف لم يوقع خسائر بشرية بين المدنيين".

وأوضحت أن "الحرس استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر بيشمركة تابعون لأحزاب كردستان إيران".

تابع المزيد من أخبار إيران على سبوتنيك.