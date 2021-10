أبو الغيط: روح الشراكة هي السبيل لمعالجة الأزمات العربية

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد أبو الغيط، في كلمة بمناسبة انعقاد جلسة الحوار التفاعلي غير الرسمي بين أعضاء مجلس الأمن وجامعة الدول العربية افتراضيا، على أن أزمات المنطقة لا ينبغي أن تكون دافعا لليأس من أوضاعها، بل حافزا لعمل أكبر من أجل معالجتها في إطار هذه الشراكة.

وثمن أمين عام الجامعة العربية عمل المبعوثين الأمميين إلى بلدان الأزمات في المنطقة العربية، واعتبره ركيزة مهمة من أجل العمل على إيجاد حلول للأزمات القائمة، ومعالجة آثارها المختلفة.

وأكد أبو الغيط، أنه يأسف لكون أزمات المنطقة العربية طال أمدها وتعقدت مساراتها إلى حد أن إحداها وهي الأزمة السورية، أصبحت اليوم أزمة اللاجئين الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، بينما الأزمة اليمنية صارت الكارثة الإنسانية الأكبر والأشد خطرا في عالم اليوم.

وقال: "إننا نتعامل، في واقع الأمر، مع أوضاع استثنائية، ومع مرحلة غير مسبوقة انفجرت خلالها أزمات متتابعة ومتلاحقة ومتداخلة في المنطقة العربية".

وأضاف أبو الغيط أن "الجامعة العربية ترى أن لا حل عسكريا لأي من الأزمات القائمة"، لافتا إلى أن تجربة السنوات العشر الماضية أثبتت استحالة الحل العسكري، واستحالة فرض واقع جديد بالقوة والإجبار على السكان، ومن ثم حتمية الحل السياسي.

واستعرض أبو الغيط الوضع المأساوي في كل من اليمن وسوريا، ورحب بحالة التوافق الدولي والإقليمي التي جعلت مسار التسوية السياسية ممكنة في ليبيا.

وعبر عن الأمل في استكمال المسار السياسي في هذا البلد والذي يعتمد في الأساس على إرادة الليبيين أنفسهم، مذكرا أن تجربة العمل الدولي بشأن الأزمة الليبية تشكل نموذجا إيجابيا لتعاون بنّاء بين شركاء أربع هم الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن القضية الفلسطينية لا تزال تُمثل مصدرا دائما لانعدام الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن السنوات الماضية أثبتت أن "معالجة القضية بمنهج خاطئ أو منحاز لن يكون من شأنها سوى إضاعة المزيد من الوقت وسقوط الضحايا الأبرياء".

© Sputnik . The General Secretariat of the League of Arab States