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الشرطة الصومالية: انتحاري يفجر نفسه بالقرب من مستشفى مقديشو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الوطنية الصومالية، اليوم الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو.

 

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدم حسن - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إنه بعد ظهر اليوم فجر انتحاري نفسه ما بين مستشفى المدينة وفيلا بيدوة، ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات باستثناء الانتحاري، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابسات التفجير الإرهابي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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