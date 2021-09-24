شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية: انتحاري يفجر نفسه بالقرب من مستشفى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الوطنية الصومالية، اليوم الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مستشفى المدينة في العاصمة مقديشو.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح أدم حسن - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إنه بعد ظهر اليوم فجر انتحاري نفسه ما بين مستشفى المدينة وفيلا بيدوة، ولم يسفر الانفجار عن أي إصابات باستثناء الانتحاري، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث للتحقيق في ملابسات التفجير الإرهابي.