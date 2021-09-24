شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة، بالرصاص الحي في الرأس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب سبعة آخرون بالرصاص المطاطي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، إن الشاب وصل مستشفى النجاح مصابًا بالرصاص الحي في الرأس، وكانت حالته حرجة جدًا وفشلت محاولات إبقائه على قيد الحياة.

ومن جانبه، قال أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس إن الطواقم تعاملت مع 28 إصابة، منها واحدة بالرصاص الحي و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، وحالتي سقوط وحروق.

وفي محافظة قلقيلية، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، إنه فور انطلاق المسيرة اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأشار إلى أن هذه المسيرة خرجت بهتافات وشعارات منددة للاستيطان، ودعما واسنادا للرئيس الفلسطيني محمود عباس " أبومازن".