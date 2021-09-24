هل انتشر الملح الفاسد في جميع أنحاء مصر؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت تلك الأنباء أن ذلك الملح الفاسد متوافر في مختلف الأسواق المصرية.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، اليوم الجمعة، أن انتشار ملح طعام فاسد بمختلف الأسواق على مستوى جمهورية مصر العربية هو كلام عار من الصحة ولا صحة له.

وأوضحت في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن جميع الأطعمة المتداولة في السوق المصري، بما في ذلك الملح، آمنة وصحية وصالحة للاستهلاك، وتتوافق مع جميع المعايير، وتخضع للتفتيش والرقابة المنتظمين في جميع المراحل الإنتاجية.

كما بينت الهيئة أن كافة المنتجات الموجود في الأسواق المصرية يتم التفتيش عليها في المعامل المعتمدة من قبل السلطات للتأكد من أن المواد الخام المستخدمة فيها مطابقة للمتطلبات الصحية سواء كانت محلية أو مستوردة، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي مخالفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر كافة المواطنين بعدم شراء أي مواد أو سلع غذائية مجهولة المصدر.

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