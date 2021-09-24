الأردن... توصية بزيادة عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المطاعم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة أنباء "عمون" عن الفايز تصريحات أكد خلالها إنه سيتم رفع التوصية مع الالتزام بعدد من اشتراطات الصحية، كما لفت إلى لضرورة أن يكون كل الذين في المطعم حاصلين على سند أخضر، يشير إلى أن الشخص تلقى جرعتي اللقاح، وهو ما يصعب رفع السعة للطاولة في المطاعم.

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في الأردن، صخر دودين، إنه "لا رجعة للخلف في التعليم الوجاهي أو أنواع الحظر".

وأوضح دودين، قائلا: "لن يكون هناك عودة للخلف بالنسبة لفتح القطاعات... ولا بالنسبة للتعليم الوجاهي". وأكد في لقاء له مع قناة "المملكة" الأردنية على "مراقبة الحكومة الوضع الوبائي في المدارس بشكل دقيق جدا في الأسابيع الثالثة الماضية، حيث سارت الأمور بشكل جيد".

وأعادت الحكومة الأردنية فتح المدارس منتصف آب/أغسطس الماضي لبرنامج تعويض الفاقد التعليمي "غير الملزم" لجميع الطلبة قبل أن يعود الطلبة كليا إلى مدارسهم مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، بعدما أغلقت المدارس العام الماضي واعتمدت نظام التعليم عن بعد.

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