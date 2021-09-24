شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد مع مدير الأمن العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع العامة في البلاد وخصوصا الأوضاع الأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة بالعاصمة بيروت.
على صعيد متصل، التقى بري اليوم نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سماحة الشيخ علي الخطيب ، كما استقبل مدير عام الاقتصاد محمد أبوحيدر.