شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث الأوضاع الأمنية فى البلاد مع مدير الأمن العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأوضاع العامة في البلاد وخصوصا الأوضاع الأمنية مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.