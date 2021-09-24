شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى لـ ماكرون: متمسكون بإجراء الانتخابات البرلمانية الربيع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية فى الربيع المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة. وفق بيان صحفى .

وأشار ميقاتى إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة اتخاذها ستكون حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة.

ووجه حديثه لماكرون قائلا: " كل ما تقومون به هو جزء من استمرارية العمل بهذا الوعد وأنا على يقين أنك لن تسمح، من صميم قلبك، بان يتعرض لبنان للاذى، بل ستكون الى جانبه لاستعادة نموه وازدهاره، ومن هدا المنطلق كانت زيارتي اليوم إلى باريس، وختم قائلا: عاشت الصداقة الفرنسية اللبنانية .

وكان ميقاتى وصل أمس فى زيارة استثنائية لباريس والتقى الرئيس ماكرون اليوم فى قصر الإليزيه، حيث تباحثا حول الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ لبنان من الانهيار ودعم باريس خلال الفترة المقبلة .