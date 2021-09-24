شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: عازمون على تنفيذ الإصلاحات وفرنسا حليف دائم للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، في المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا حليف دائم للبنانكان، مضيفا: لي الشرف والسرور بلقاء الرئيس ماكرون إلى غداء عمل عرضنا خلاله العديد من القضايا ذات الأهمية الكبرى لبلدينا، وقد كانت فرنسا ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان. وفق بيان صحفى

أضاف: في الفترة الأخيرة تعرض لبنان لسلسلة من الكوارث التي أغرقته في واحدة من أخطر الأزمات في تاريخه، في هذه المحنة، حضرة الرئيس، كنت دائما إلى جانبنا.

واستكمل ميقاتى قائلا:"أكدت للرئيس ماكرون عزمي على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والاساسية في اسرع وقت، بالتعاون مع حكومتي وبدعم من الرئيس ميشال عون والبرلمان، لاستعادة الثقة وبث نفحة امل جديدة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني".

وستكون هذه الإجراءات حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة، وانني واثق أنه يمكننا الاعتماد على دعم فرنسا في هذه المفاوضات.