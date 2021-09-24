شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون عقب لقائه ميقاتى: المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات للبنان دون إصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، أن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية، وفقا لـلبنان 24"

وأكد ماكرون أن لبنان يستحق وضعاً أفضل مما هو عليه الآن وأوضح: سنواصل العمل مع الحكومة الجديدة على أجندة محددة ، وأنه خلال مرحلة تشكيل الحكومة كان وضع لبنان يتدهور ووعدت بمعاقبة المسؤولين عن تأخير عملية التشكيل .

وشدد ماكرون على أن فرنسا ستستمر بوضع يدها مع لبنان ودعم المواطنين وباريس قدمت دعماً للجيش وستواصل ذلك ، قائلا :" نؤكد دعم لبنان وأؤكد أننا مستمرون في ذلك".