شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلغى حظر تجوال "كورونا" بعد التشاور مع إدارة جائحة كوفيد - 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس تونس قيس سعيد، بعد التشاور مع وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، إلغاء منع تجوال الأشخاص والسيارات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية على الساعة منتصف الليل، وفق إذاعة تونس.

وأكدت رئاسة تونس، فى بيان لها، ضرورة الالتزام بتطبيق عدد من الإجراءات، تشمل السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح، تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا (1 متر) على الأقل، تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

وإجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة، إجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات، تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها، تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.