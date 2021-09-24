كيفية تمكين وتعطيل معدل تحديث 120 هرتز على آيفون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

أضافت أبل معدل تحديث سريع 120 هرتز (معروف أيضاً باسم بروموشن) إلى هواتف آيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس، وتؤدي هذه الميزة إلى تمرير أكثر سلاسة، وتقدم إضافة تميز هواتف برو عن الهواتف الأرخص.



لكن قد يتساءل البعض: هل يمكنني إيقاف تشغيل 120 هرتز على أجهزة آيفون؟، وذلك لأن استخدام معدل تحديث 120 هرتز دائماً يمكن أن يستنزف البطارية بشكل أسرع من معدل التحديث العادي 60 هرتز.

ولكن المثير للاهتمام أن أبل تقول إنها تغير معدل التحديث ديناميكيًا على فترات من 10 هرتز إلى 120 هرتز، لذلك لسنا متأكدين حقًا مما إذا كان إيقاف تشغيله سيعطيك دفعة كبيرة للبطارية.

على أي حال يمكنك تعطيل أو تمكين معدل التحديث السريع 120 هرتز من خلال خيار " معدل الإطار المحدد" ويمكن العثور عليه في الإعدادات.

كيفية تمكين / تعطيل 120 هرتز، بحسب موقع فون أرينا:

1. افتح الإعدادات

2. انتقل إلى إمكانية الوصول

3. حدد الحركة

4. في الجزء السفلي، ستجد مفتاح تبديل "معدل الإطار المحدد". فقط قم بتشغيله أو إيقاف تشغيله حسب رغبتك، وتكون قد انتهيت.