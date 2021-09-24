شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 4 طرق لإعداد هاتف آيفون 13 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت آبل تشكيلة هواتف آيفون 13 الجديدة الأسبوع الماضي، وسيتم شحنها في وقت مبكر يوم الجمعة 24 سبتمبر. إذا كنت ستحصل على آيفون 13 قريبًا، فتأكد من جهوزيتك لإعداد الهاتف الجديد ونقل البيانات إليه من هاتفك القديم.

فيما يلي أهم الخيارات لإعداد هاتفك الجديد، بحسب ما أورد موقع “سي نت” الإلكتروني:

استعادة نسخة احتياطية حديثة من “آي كلاود” إلى آيفون 13

الطريقة الأسهل والأسرع لإعداد آيفون 13الجديد الخاص بك هي الاستعادة من نسخة احتياطية حديثة على “آي كلاود”. انقر فوق استعادة من iCloud Backup، وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك، ثم اختر أحدث نسخة احتياطية لجهاز آيفون القديم.

إذا كانت النسخة الاحتياطية أقدم من يوم أو يومين، ينصح بإنشاء نسخة احتياطية جديدة. للقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك القديم وابحث عن iCloud Backup (انقر فوق الرمز)، ثم حدد Back Up Now.

بمجرد الانتهاء من ذلك، ارجع إلى آيفون الجديد وحدد النسخة الاحتياطية التي أنشأتها للتو على أنها ما تريد استخدامه للاستعادة منه. سيقوم هاتفك بعد ذلك باستعادة إعداداتك وتفضيلاتك، وستتمكن من البدء في استخدامه في غضون 15 دقيقة تقريبًا.

بمجرد استعادة كل شيء، ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى إلى أي حسابات أضفتها إلى هاتفك، وكذلك الانتقال من خلال تطبيقاتك والتأكد من أنك ما زلت مسجلاً الدخول.

استخدم طريقة النقل المباشر من آبل

أثناء عملية الإعداد، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد نقل التطبيقات والمعلومات مباشرةً من جهاز آيفون القديم إلى جهازك الجديد. تم طرح هذه الميزة لأول مرة مع نظام التشغيل iOS 12.4.

الأداة سهلة الاستخدام. تأكد من أن لديك كلا الهاتفين، ويفضل توصيلهما وشحنهما للتأكد من عدم نفاد البطارية، واتصال Wi-Fi ووقت كافٍ لإنهاء العملية. قد يستغرق الأمر أكثر من ساعة. كلما زادت المعلومات المتوفرة على هاتفك، مثل الصور الموجودة في ألبوم الكاميرا، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول. عندما يبدأ النقل، ستظهر لك الهواتف تقديرًا للوقت.

استخدم جهاز ماك أو كمبيوتر شخصي لنقل بياناتك إلى آيفون 13

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق، إذا أنها لا تقوم فقط بنقل جميع تطبيقاتك وإعداداتك وتفضيلاتك، ولكنها تعني أيضًا أنك لست مضطرًا لتسجيل الدخول إلى التطبيقات التي لا حصر لها على هاتفك.

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الطريقة، ستحتاج إلى إنشاء نسخة احتياطية مشفرة لجهاز آيفون الحالي الخاص بك.

على جهاز ماك، استخدم Finder لنسخ آيفون القديم احتياطيًا. فقط تأكد من تحديد مربع تشفير النسخ الاحتياطي وإدخال كلمة مرور ستتذكرها عندما يُطلب منك ذلك. دع جهاز ماك الخاص بك يعمل لوحده، وسيُعلمك عند الانتهاء.

افتح Finder أو iTunes، وقم بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر. انقر فوق Trust عندما يُطلب منك ذلك، ثم اتبع التعليمات، وحدد النسخة الاحتياطية التي أنشأتها للتو على أنها ما تريد استخدامه لاستعادة الهاتف. ستحتاج إلى إدخال كلمة مرور النسخ الاحتياطي قبل بدء العملية، لذا تأكد من عدم نسيانها.

بمجرد الانتهاء من ذلك، سيكون هاتفك الجديد نسخة طبق الأصل من هاتفك القديم ولن تضطر إلى قضاء أي وقت في تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو الحسابات العشوائية.

نقل البيانات من جهاز أندرويد إلى آيفون 13

يسمح تطبيق Move to iOS المتوفر على متجر بلاي مجاناً، بنقل المعلومات الأكثر أهمية من هاتف أندرويد إلى آيفون، مثل جهات الاتصال وإشارات مواقع الويب وحسابات البريد والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو. ما عليك إلا تنزيله على جهازك واتباع التعليمات.

