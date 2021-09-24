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5 نصائح للحصول على حمام مريح بلا جراثيم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 نصائح للحصول على حمام مريح بلا جراثيم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

كشفت خبيرة الديكور الأسترالية ليز لينفورث إجراءات يمكن اتخاذها، للحفاظ على حمام بلا جراثيم ومسببات أمراض، حسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تجنب تقليد حمامات الفنادق
 


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تقول ليز، إن عزل الحمام عن غرف المنزل، يساعد في توفير حاجز إضافي ضد الضوضاء والروائح، وإبعاد الجراثيم عن غرف المنزل.

النباتات
 

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تقول ليز، بما أن الحمام أرض خصبة لجراثيم العفن، فإن النباتات ضرورية، لأن الغرف التي تحتوي على النباتات، تنخفض البكتريا في هوائها 50%.

تفادي مقصورات الاستحمام الضيقة
 

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تحظى مقصورات الاستحمام الزجاجية الضيقة بشعبية بسبب مظهرها الأنيق، ولكن ليز تنصح  بتركيب حوض استحمام كبير يتيح مساحة أوسع ويكون سهل التنظيف، لتجنب تراكم الجراثيم.

الإضاءة المناسبة
 

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قالت ليز: "قد يؤثر التعرض للضوء الأبيض الساطع قبل النوم أو في منتصف الليل، سلباً على إيقاع الساعة البيولوجية ونوعية النوم. لذا يجب استخدام مصابيح أكثر دفئاً لإضاءة الحمام، وإضافة مرايا جدارية للحصول على المزيد من الضوء أثناء القيام بمهام تتطلب إنارة أقوى".

ارتفاع المرحاض 

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تنصح ليز باستخدام مقعد مرحاض معلق، على ارتفاع يناسب جميع مستخدميه في المنزل ليكون مريحاً.

وإضافة إلى الراحة، فإن المراحيض المعلقة سهلة التنظيف تحتها لتجنب تراكم أي أوساخ أو بكتريا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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