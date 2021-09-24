أفضل 3 طرق رومانسية لإيقاظ الشريك

فيما يلي 3 طرق رومانسية لإيقاظ الشريك صباحاً، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

أخبر شريكك كم هو مميز

يُنصح بإيقاظ الشريك بطريقة لطيفة والهمس في أذنه بكلمات تعبر عن الحب وتُشعره بالتميز.

وجبة إفطار مميزة

تناول الإفطار مع الشريك في السرير طريقة مميزة لإيقاظه، ما يشعره بالاهتمام والحب

المكالمات والرسائل النصية

من أجمل ما يستيقظ عليه الشريك أحياناً مكالمة لطيفة، أو رسالة نصية بكلمات تعبر الحب.