اكتشاف أقدم مجوهرات في العالم في كهف مغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

اكتشف علماء الآثار أقدم قطعة مجوهرات في العالم، وهي عبارة عن مجموعة من الخرز يبلغ عمرها 150 ألف عام، كان يتم ارتداؤها كأقراط أو عقد.



تم اكتشاف مجموعة مكونة من 33 حبة من الخرز بين عامي 2014 و 2018 عند مدخل كهف بزمون، على بعد حوالي 10 أميال من الصويرة، وهي مدينة على ساحل المغرب الأطلسي.

يعود تاريخ الخرزات إلى ما بين 142000 و 150.000 سنة، وعثر عليها فريق من علماء الأنثروبولوجيا، من جامعة أريزونا.

وقال قائد فريق البحث، ستيفن إل كون: “إن هذا هو أقدم دليل معروف على وجود المجوهرات. يشير هذا إلى أن السلوك البشري في قول أشياء عن نفسه من خلال المجوهرات وغيرها من الزخارف، بدأ في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقاً”

وأضاف: “ ربما كانت هذه الخرزات جزءاً من الطريقة التي كان الناس يعبرون بها عن هويتهم عبر ملابسهم، وهذا يظهر أن البشر كانوا مهتمين بالتواصل مع مجموعات أكبر من الأشخاص، من أصدقائهم المقربين وعائلاتهم”

تم صنع الخرزات التي اكتشفها “كون” ومعاونوه من أصداف الحلزون البحري، ويبلغ طول كل منها حوالي 1 سنتيمتر.

وتحتوي على ثقوب في الوسط، مما يدل على أنها كانت معلقة على خيوط على شكل عقد، أو على الملابس، أو أنها كانت تستخدم على شكل أقراط.

تشبه الخرزات العديد من الخرزات الأخرى الموجودة في مواقع في جميع أنحاء شمال وجنوب إفريقيا، لكن الأمثلة السابقة تعود إلى ما لا يزيد عن 130،000 عام.

ترتبط الخرزات القديمة من شمال إفريقيا بالثقافة الأتيرية، وهي ثقافة من العصر الحجري الوسيط، حيث كان الناس يصطادون الغزلان والحيوانات البرية والخنازير ووحيد القرن، من بين حيوانات أخرى، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.