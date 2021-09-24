بوت تشيلسي يتربع على عرش الأحذية الرجالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

يتربع بوت تشيلسي Chelsea Boots على عرش الأحذية الرجالي في خريف - شتاء 2021-2022 ليمنح الرجل إطلالة أنيقة ودافئة، والإحساس بالثبات والاستقرار.



وأوضحت مجلة Esquire أن بوت تشيلسي، الذي يصل طوله إلى الكاحل، يطل بموديلين، الأول من الشمواه، ويمتاز بطابع كاجوال يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو سروال شينو. وغالبا ما يكتسي هذا الموديل باللون البني أو البيج.

وأضافت أن الموديل الثاني من بوت تشيلسي من الجلد الأملس، ويمتاز بطابع كلاسيكي أنيق، وغالبا ما يكتسي باللون الأسود أو البني. ويتناغم مع البدلة.