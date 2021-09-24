شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 اختبارات أساسية للنساء فوق الثلاثين عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الدكتورة جيتا أورنج آبادكار المديرة السريرية لشركة برو أكتيف فور هير، لصحيفة إنديان إكسبرس، إن أفضل طريقة للوقاية من أمراض نمط الحياة والقضاء عليها، الفحوصات السنوية خاصةً للنساء فوق الثلاثين عاماً.

1- فحص الدم الشامل

اختبار لتقييم الصحة العامة واكتشاف اضطرابات، بينها فقر الدم وحتى سرطان الدم.

2- تحليل مستوى الدهون في الدم

يقيس كمية جزيئات الدهون وعدة أنواع من الكوليسترول. ويساعد في التحقق من خطر الإصابة بأمراض القلب وصحة الأوعية الدموية.

3- اختبار الغدة الدرقية

يختبر وظائف الغدة الدرقية بفحص دم بسيط لمعرفة إذا كانت الغدة غير نشطة أوتعاني من قصور، أو من فرط النشاط.

4- نسبة السكر في الدم

يمكن أن يسبب السكري ارتفاع نسبة السكر في الدم، إلى مستويات عالية بشكل غير طبيعي بسبب عجز الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل صحيح.

5- مسحة عنق الرحم

فحص بسيط لسرطان عنق الرحم يكشف المشاكل في مرحلة مبكرة، وتغيُّرات خلايا عنق الرحم التي قد تتحول إلى سرطان في وقت لاحق، وتحتاج إلى المراقبة.

ويمكن للنساء في الـ 30، التفكير في اختبار كل 5 أعوام يجمع بين مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي.