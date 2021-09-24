الرئيس التونسي يلغي حظر التجوال

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "نسمة" التونسية إن قرار قيس سعيد جاء بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وقاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19.

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وتقرر إلغاء حظر التجوال الأشخاص والعربات في جميع أنحاء الجمهورية، بداية من غد السبت 25 سبتمبر/أيلول 2021 عند منتصف الليل.

ونص قرار رئيس الجمهورية على الالتزام بتطبيق الإجراءات التالية:

• السماح لمن استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وعليهم تقديم بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

• تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل.

• تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

• الالتزام بارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل لمن تجاوزوا سن السادسة.

• تلقيح الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات.

• تكثيف حملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

• تشديد المراقبة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.