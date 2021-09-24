العراق يحتضن الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير الإيراني قوله إن الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستقام في بغداد.

وأضاف مسجدي أن المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق إلى الأمام، ونتمنى أن نتوصل لنتائج مؤكدة وبعدها سيتم الإعلان عن ذلك.

وأشار إلى أن الجانبين يرغبان بالتفاوض والتوصل إلى نتائج، معربا عن أملة في أن تتقدم هذه المباحثات بشكل بناء مع السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تجري اتصالات أكثر تنظيمًا مع المملكة العربية السعودية في الأشهر القليلة الماضية، واصفا إياها بالمحادثات الجيدة.

ونفت الوزراة توقف المحادثات، مشيرا إلى تبادل الرسائل على المستوى المناسب بعد تولي حكومة إبراهيم رئيسي مهامها.

كما كشف العاهل السعودي الملك سلمان، خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مباحثات أولية تجري بين بلاده وطهران، معربا عن أمله في أن تقود إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة.

وقال الملك السعودي، إن "إيران دولة جارة"، معربا عن أمله في أن تمهد المحادثات مع طهران إلى إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقطعت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية عام 2016، عقب إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بتهمة الإرهاب، وهي الواقعة التي أتبعها هجوم محتجين على سفارة وقنصلية السعودية في إيران.

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