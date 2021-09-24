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المسرح الصومالي يعرض أول فيلمين من إخراج محلي منذ تأسيسه عام 1967... صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وعرض المسرح الوطني في الصومال في 22 سبتمبر/ أيلول، أول فيلمين قصيرين هما فيلم "Hoos" وفيلم "Date from Hell" للمخرج الصومالي  إبراهيم سي أم.

واعتبر مدير المسرح الوطني في الصومال، عبد القادر عبدي يوسف، أن هذا الحدث هو بمثابة "ليلة تاريخية لجميع الصوماليين"، مشيرا إلى أن المسرح يسعى لأن يكون مساحة للتعبير للفنانين المحليين.

الجدير بالذكر أن قاعات السينما في الصومال شهدت عصرا ذهبيا، لكنها أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب الأهلية التي عصفت في البلاد عام 1991.

وأعيد افتتاح المسرح الوطني في الصومال عام 2012، لكن بعد أسبوعين فقط دمر على يد تنظيم "حركة الشباب" التابعة لـ"القاعدة" (المحظورة في روسيا).   

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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