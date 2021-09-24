شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة مسنة تترجل من سيارتها ليلاً لتغطي شاباً ينام في العراء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو يوثق قيام مواطنة مسنة وهي تغطي شاباًً نائماً في شارع عام وفي وقت متأخر من الليل.
وأظهر الفيديو السيدة وهي تترجل من سيارتها بعدما رأت الشاب نائماً بالشارع ثم ذهبت باتجاهه ووضعت عليه غطاءً ثم تركته يستكمل نومه.
وحظي الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، بإعجاب المتابعين مشيدين بردة فعل المواطنة.
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