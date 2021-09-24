شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم يمني حاول دهس رجل أمن في تبوك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، حاول دَهس رجل أمن أثناء قيامه بتنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد خالد الغبان، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المقيم، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإشعار فرع النيابة العامة بذلك.
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