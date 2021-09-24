الإفراط في تناول الباراسيتامول يسبب فشل الكبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 24 سبتمبر 2021

يعتبر الباراسيتامول عقارًا شائعًا يتناوله الكثيرون في مرحلة ما من حياتهم. وكما هو الحال مع معظم العقاقير الطبية، قد يؤدي تناول الكثير من الباراسيتامول إلى نتائج صحية خطيرة بما في ذلك تلف الكبد.



الجرعة المعتادة من الباراسيتامول هي قرص أو قرصان عيار 500 ملغ في المرة الواحدة. ويمكن لمعظم الناس تناول الباراسيتامول بأمان، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات. ويعرف خبراء الصحة منذ عقود أن الباراسيتامول بكميات كبيرة سام للكبد، ولكن ما هي العلامات التحذيرية التي قد يتأثر بها الكبد بسبب كثرة الباراسيتامول؟

أظهرت الدراسات أن الباراسيتامول في ظروف معينة يمكن أن يتلف الكبد، عن طريق الإضرار بالوصلات الهيكلية الحيوية بين الخلايا المجاورة فيه. وبينما يمكن أن تحدث إصابة الكبد الحادة عند استخدام الباراسيتامول عند أو أقل من الجرعة اليومية القصوى الموصى بها وهي 4000 مجم، فإن سمية الباراسيتامول غالبًا ما تكون نتيجة تناول الباراسيتامول فوق هذه الجرعة القصوى.

ومن المعروف أن جرعة زائدة من الباراسيتامول تدمر نصف خلايا الكبد في أقل من أسبوع. وفي دراسة نشرت في أكسفورد أكاديميك، تم التحقيق في سمية الباراسيتامول بالنسبة لفشل الكبد. وأشارت الدراسة إلى أن "دخول المستشفيات بسبب التسمم ازداد بشكل مطرد منذ الخمسينيات".

وفي أكسفورد بالمملكة المتحدة، زادت نسبة الجرعات الزائدة من الباراسيتامول من 14.3 بالمائة في 1976 إلى 42 بالمائة في 1990، وفي 1993، 47.8 بالمائة من جميع الجرعات الزائدة تضمنت أدوية تحتوي على الباراسيتامول.

وقال الدكتور ليونارد نيلسون من جامعة إدنبرة "الباراسيتامول هو أفضل علاج للألم في العالم، فهو رخيص الثمن ويعتبر آمناً وفعالاً عند تناوله بجرعة علاجية. ومع ذلك، يظل تلف الكبد الناجم عن الأدوية مشكلة سريرية مهمة وتحديًا لتطوير عقاقير أكثر أمانًا، وتعزز النتائج الحاجة إلى اليقظة في استخدام الباراسيتامول ويمكن أن تساعد في اكتشاف كيف يمكن منع الضرر الناجم عن استخدامه الضار".